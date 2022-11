Raekoja platsil näitavad tudengid Tiktoki varjukülgi

«Platvormil on praegu väga palju lapsi ja me teeme projekti selleks, et teadlikkust suurendada,» selgitas idee üks autor Christina Veinberg. Algatajate sõnul on Tiktok üsna läbipaistmatu ning keeruline on seal valitsevaid ohtusid mõista. Veinberg tõstis näiteks esile, et ta ise ega paljud tuttavad varem üldse ei teadnudki, et platvormi juhitakse Hiinast.