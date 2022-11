Kolibakter jõudis küla kaevudesse, reostusallikas ei ole kindel

Põltsamaa vallavalitsus andis eelmisel neljapäeval teada, et Pajusi külaelanikel ei tasu keetmata kraani- ja kaevuvett juua, sest veeproovidest leiti kolibaktereid. Praeguseni ei ole selge, milliseid teid pidi bakter joogivette jõudis. Et kolibakterit esineb rohkelt inimeste ja loomade soolestikus, on ilmne, et kaevuvette pidi sattuma inim- või loomtekkeline reovesi.