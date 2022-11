Tartus on keskpingeliini rikke tõttu ulatuslik elektrikatkestus

Elektrilevi juhtivkeskuse spetsialisti Hardi Puusepa sõnul on tõrge ka Elektrilevi kaardirakenduses, mistõttu ei ole praegu võimalik öelda, kui palju kliente voolukatkestusest mõjutatud on.

«Brigaad tegeleb hetkel rikkekoha otsimisega,» sõnas Puusepp ning lisas, et rikke kõrvaldamist on raske praegu prognoosida. Siiski avaldas ta lootust, et vool taastakse piirkonnas kiiresti. «Loodame, et umbes kolme tunni jooksul on vool tagasi.»