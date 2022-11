Kõnealune ligi 4,3 kilomeetrit pikk lõik on oluline samm Tallinna–Tartu maantee muutmisel liiklejale ohutumaks ning oleme astunud sammu edasi liikudes Tartust Tallinna poole, ütles transpordiameti Lõuna üksuse juhataja Janar Taal.

Lõigul on sõiduradade laius 3,5 meetrit, eraldusriba laius 2,8 meetrit ja sõidutee servas on 2–2,5 meetri laiune kindlustatud teepeenar. Tee keskel on metallist karptalast piire. Ehitati uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrguga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.