Tartumaa spordiliidu juhiks sai Martin Thomson

Oluliseks teemaks peab uus juht ka inimeste üldist tervist, seda nii laste kui täiskasvanute seas. «Laste tervisenäitajad on aasta aastalt halvenemas ning ülekaalulisus ja sellest tekkivad tervisehädad on suureks probleemiks,» rääkis Thompson. «Samuti on murekohaks tervena elatud aastate madal arv Eesti elanike seas.»

Sesoses 2023. aastal aset leidva liikumisaastaga on uuel juhil plaanis algust teha uute põnevate projektidega. «Kõik selle nimel, et Tartumaa elanikud oleksid tervemad, sportlikumad ning õnnelikumad,» lausus Thompson.

Martin Thomson on üles kasvanud Elvas, omab magistrikraadi sporditurismi juhtimise erialal ning on pärast välismaal hariduse omandamist jõudnud tagasi Tartumaale. Martin on olnud näiteks Eesti liikumis- ja spordifestivali korraldaja. Aktiivse sportlasena mängib Martin jalgpalli FC Elva võistkonnas ning on rannajalgpallis Eesti koondise liige.