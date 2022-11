Kümme Tartu restorani said rahvusvahelise tunnustuse

«Tunnustus Tartu ettevõtetele kinnitab, et liigume õiges suunas,» rõõmustas Tartu linnavalitsuse ettevõtluse arengu osakonna valdkonnajuht Marilin Kroon. Tema arvates peavad toit ja teenindus olema meeldejäävad ning traditsioone ja omanäolisust au sees hoidvad nii tipprestoranis kui pubis-kohvikus.

«Mul on väga hea meel, et Tartu gastronoomiamaailm areneb ning me oleme järjest suuremaks tähelepanuks valmis,» lisas Kroon.