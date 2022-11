Nõo lihatööstuse juhtkujud ei tee saladust, et praegu on lihatööstuses karmid ajad, kogu sektor on juba mitmendat kvartalit märgatavas miinuses ning siseturukonkurents tugevam kui kunagi varem. «Ometi ei saa me paigale püsima jääda, peame efektiivsusesse panustama ja edasi investeerima,» ütles ettevõtte nõukogu esimees Simmo Kruustük.