Piret Rospu: märgid lubavad rasket gripihooaega

Gripilaine algab tavaliselt Austraaliast ja Uus-Meremaalt, kus on talvine gripihooaeg samal ajal, kui meil on suvi. Lõunast levib gripp põhjapoolkerale, liikudes Ameerika kaudu Euroopasse. Tavaliselt peegeldab põhjapoolkeral toimuv enam-vähem seda, mida lõunapoolkeral pool aastat varem kogeti. Tänavune gripihooaeg oli Austraalias viie aasta halvim ja haigestumuse tipp oli umbes kolm korda kõrgem kui tavalisel gripihooajal. Domineeris A-gripp, millele vaktsiinidest saadav kaitse oli mõõdukas. See kõik ei ennusta meile kerget gripihooaega ja raske haiguse eest tasuks end kindlasti kaitsta vaktsineerimise abil.

Gripp ei ole tavaline nohu. Kuigi gripi sümptomid on sarnased teiste viirushaiguste omadega, ei ole see lihtne «külmetushaigus», vaid võib kulgeda palju raskemalt ja kesta kauem. Gripi tundemärgid on haiguse järsk algus, kõrge palavik, köha, pea-, kurgu- ja lihasvalu või hingamisraskused.

Gripi üks kõige kardetumaid tüsistusi on kopsupõletik ja hingamispuudulikkus, väikelastel ka keskkõrvapõletik. Haruldasemate tüsistustena võivad tekkida südamelihasepõletik, aju- ja ajukelmete põletik. Samuti võib gripp põhjustada krooniliste haiguste kulu halvenemist, sagedamini on probleeme astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse, südamepuudulikkuse ja diabeediga. Gripilainega käib tavaliselt kaasas ka südameinfarktide ja ajuinsultide laine. Paraku võivad gripi tüsistused lõppeda surmaga. Just seepärast on väga oluline end gripi eest kaitsta gripivaktsiini abil.