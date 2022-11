Mariliis Olenko: kuidas jõuda ortodondi juurde?

Väidan, et elu väljaspool pealinna ja suuremaid Eesti linnu on võimalik, mistõttu peaks kättesaadav olema ka eluliselt oluline ortodontiateenus. Siinkohal ei mõtle ma pisikesi esteetilisi kõrvalekaldeid, mis teinekord patsiendile kaunilt isikupäragi lisavad, vaid tõepoolest sellise tähtsusega hambumusprobleeme, mis lapseeas õigel ajal sekkumata jätmise korral hoopis süvenevad ning ajas keerukamat korrigeerimist või lõpuks lausa kirurgilist sekkumist nõuavad. Kuna lapsel on kasvav organism, on ortodontilise raviga võimalik suunata ka lõualuude kasvu, et normist kõrvalekaldeid ravida.

Miks töötavad ortodondid tihti ühe suure linna mitmes kliinikus osakoormusega, kui tõelise arstina oleks võimalus oma panus anda ka mõnes väiksema linna kliinikus? Kas äkki kahtlevad nad hambakliiniku nüüdisaegsuses ning instrumentide ja muude töövahendite olemasolus? Kinnitan, et pole põhjust, sest tihti on võimalused laialdasemad ja mitmekesisemadki. Selge on see, et ühel eriarstil paljude laste juurde sõita on lihtsam kui paljudel lastel ühe eriarsti juurde.