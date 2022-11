Enriko Talvistu: kaubakast saab kõrgust juurde

Tartus on mõnesugust segadust tekitanud südalinna kaubanduskeskuste nimed. Esmalt sai Estiko kontserni tellimisel valmis väga õnnestunud rahvapärase nimetusega Plasku (1998, arhitekt Kalle Rõõmus). Seejärel ärkas assakas Tallinna Kaubamaja Grupp ning ehitas laguneva bensiini- ja linnaliinibussijaama asemele oma sammastega kaubandustempli, võttes sellele nimeks Tartu Kaubamaja (2005, arhitekt Raivo Puusepp). Enamik tartlasi teadis küll kaubamaja teisel pool Riia tänavat asetsevana, aga uus nimi selle sammastega «tallinna ülikooli» jaoks võeti siiski omaks.

Nii ei jäänudki endisel ETKVLil ehk uue nimega Coopil muud üle kui oma uus hoone kaubamaja asemel nimetada Kvartaliks. Eks see hektarilise pindalaga keskus ju tervet kvartalit hõlmagi, ent segadust tekitab see sama palju, kui see oleks nimetatud näiteks «majaks».