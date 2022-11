Forestalia annab juubelikontserdi, dirigeerib Alo Ritsing, kes on Forestalia ees seisnud pool sajandit

Koori asutajaliikmetest ongi kooris alles ainult peadirigent Alo Ritsing. Lauljatest kõige staažikam on Elva mees Tõnu Naha, kes laulab Forestalias 1974. aastast, ajast, mil ta oli metsatudeng. «Nii uhke tunne oli siis juba päris-metsameeste keskel olla,» meenutas ta. «Mina ise olen elu jooksul kasvatanud metsa, lõiganud metsa, korrastanud metsamaid... Praegu on mu aktiivne töömehe-elu aga selja taga ning saan tegelda Forestalia ja kõige muuga.»

Tõnu Naha, kes on ka Forestalia juhatuse esimees, sõnul on kooris kahe dirigendi juhatada 30 laulumeest, mis pole paha. Tõsi – parematel aegadel on laval korraga olnud ka 80 või 90 meest.

Repertuaar on kooril mitmekesine. «Laulame nii koorilaulu klassikat, laulupidude laule kui ka mitmete maade rahvalaule,» rääkis Tõnu Naha. «Tähtsal kohal on meie dirigendi Alo Ritsingu looming, nii autorilaulud kui ka rahvalauluseaded. Me kontserdikavad jutustavad metsast, loodusest ja igavesti kestvatest inimlikest väärtustest.»

Just niisugust kava kuuleb ka eelseisval kontserdil 3. detsembril.

Proovid Tiigi seltsimajas

Kuna lauljad paiknevad üle Eesti laiali, siis saavad nad lauluharjutusteks kord kolme nädala jooksul ja viieks tunniks korraga. Viimastel aastatel on heaks harjutuskoduks kujunenud Tiigi seltsimaja Tartus.

Teiseks kindlaks lauluajaks on suvine viiepäevane laager mõnes Eestimaa kaunis paigas. Laager tähendab tõsiseid, 6- kuni 7-tunnised harjutuspäevi. Samas tähendab niisugune laager ka ühiseid õhtuid ning tutvumist kohaliku elu-oluga.