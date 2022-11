Sinine Äratus pidas Kalevipoja kuju juures isekeskis tõrvikutega kõnekoosoleku

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteühenduse Sinine Äratus juhatuse esimees Eino Rantanen avaldas siirast rõõmu noorteühenduse kümnenda aasta üle ja nende noorte üle, kes oma südames rahvuslikke põhimõtteid au sees hoiavad. Ta märkis, et kahjuks on väga palju selliseid noori, kes ei tea eestlaste ajaloost kuigi palju ega sedagi, miks ja mille eest on nende esiisad verd valanud.