GALERII ⟩ Waldorfgümnaasiumi advendilaat jutustas sellest, et iga uks on võimalus ja iga aken lugu

Kadri Sügis, kes juhib paralleelklassi, lisas, et see oli suur seiklus ja mõnus laupäev kogu perele. «Kuna kõigil inimestel ei ole alati võimalik sellisest rõõmsast sündmusest osa saada, siis otsustasime ühiselt, et osa laada tulust annetame Tartu toidupangale. Et toetada teisi meie läheduses elavaid inimesi,» ütles ta.