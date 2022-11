Kunstnik Robert Suvi näitas Tartu raekojas uut raamatut ja rääkis loo sinisest hobusest

Robert Suvi tõuseb püsti ja ütleb, et saalis on nii palju tuttavaid inimesi, et ta ei peagi väga pabistama. Samas ei tea ta, millest siis ikkagi pajatada, sest eks palju on ka juba ära räägitud. Ning jutustab loo sinisest hobusest.

Foto: Margus Ansu