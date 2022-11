Euromängude tõttu Balti liigas liidrikoha kaotanud Bigbanki ootab ees suur nädalavahetus

Tartu peatreener Alar Rikberg tõdes, et pärast nende jaoks Balti liigas olnud pausi (viimati mängiti 5. novembril Võruga) ja edukaid euromänge on meeskond valmis punktilisa jahtima, ent nagu teistel, kummitavad ka tema meeskonda omad mured.

«Mõlema vastase osas – väga palju oleneb, kas nad tulevad siia täiskoosseisus või mitte. Täiskoosseisus on nad mõlemad väga ohtlikud. Kumbagi ei tohi ladusalt mängima lasta, siis võivad punktid või ka mängud kaduma minna. Aga kui suudame neid kontrolli all hoida ja oma mängu peale suruda, siis on hästi. Aga endast rääkides, siis alates laupäevast – arvestades, et me pääseme ka karikafinaali – siis oleks meil 22 päeva jooksul kaheksa mängu. Seetõttu oleme me teadlikult koormusi maha võtnud ja tegelenud vigastuste ravimisega. Alles täna oli taas täismahus trenn. Seega hetkel me heas mängulises vormis pole ja tuleb rohkem hingega mängida. Rihime vormi nii eurosarjaks kui karikamängudeks,» sõnas Rikberg.

«Samas tabeliseis näitab, et seis on tasavägine ja me ei tohiks punkte kaotada. Aga treenerina ütlen, et sel nädalavahetusel kaotatud punktid pole nii olulised kui eurosarja mängud ja karikamängud,» lisas peatreener.

Bigbank läheb A Le Coqi Spordimajas laupäeval kell 18 vastamisi Daugavpilsiga ja pühapäeval kell 14 Jekabpilsi meeskonnaga.

Tabeliseis