Jõgevamaa parimad kodanikuühendused ja ettevõtted võtsid vastu klaaskuule

Väärt algatused

Kollerile tuli tunnustus ja tiitel täieliku üllatusena, nominatsioonist kuulis ta ka alles mõni päev tagasi, kui sai JAEKi koordinaatorilt kõne, et teda on lahkesti palutud Põltsamaa lossihoovi väravahoonesse auhinnatseremooniale.

Koller sõnas, et ainult tema nimi on auhinnaks saadud klaaskuulile isegi veidi teenimatult graveeritud. «Meil oli väga suur hulk vabatahtlikke, kes nägid vaeva ning käisid päevi jõel ja kallastel üles- ja allavoolu ning tõstsid surnud kalu ja vähke veest välja,» kirjeldas Koller. Kogu päästeprojekt võttis aega üksteist päeva. Ta lisas, et käib praegugi aeg-ajalt vaatamas, mis seisus jõe elustik on. «Loodus ei vaja meid, vaid meie vajame loodust,» sõnas Koller tänukõnes.