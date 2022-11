ÜLESKUTSE ⟩ Ahjud kuumaks, sest Tartu Postimehe piparkoogivõistlus kutsub osalema

Osaleda võivad kõik huvilised ning võistlustöödele seab piirid üksnes küpsetajate fantaasia. On vaid üks vääramatu tingimus: küpsetis olgu tehtud piparkoogitainast. Pole aga oluline, kas tainas on valmistatud ise või ostetud poest ega ka see, kas teos on glasuuriga kaunistatud või mitte.

Ees on 2022. aasta jõulud ning Tartu Postimees korraldab piparkoogivõistluse juba 22. korda. Selle aja jooksul on saadetud mõõtu võtma sadu töid ning välja on kujunenud ka lausa staarküpsetajad, kes ajavad ahju spetsiaalselt võistluse tarvis kuumaks igal aastal. Toimetus ootab alati töid aga ka uutelt tegijatelt. Teos ei pea olema ilmtingimta suur, peaasi, et see on tehtud sooja südame ja rõõmuga. Esitada võib neid üksi või kambakesi, piparkooke on oodatud meisterdama lasteaiarühmad, klassid ning töökollektiivid.