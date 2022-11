Linnavalitsus pole nädala jätkudes tänavate hooldaja töös uusi suuri probleeme avastanud

Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Silver Kuusik (EKRE) loetles hiljuti oma Facebooki postituses ette terve rea puudusi, mida tema on tänavu lumekoristuse juures täheldanud. Muu hulgas väitis ta, et linnas on talvisteks hooldustöödeks kasutuses masinad, mis ei vasta hankes olnud nõuetele. Täpsemalt: liikumas olla näha EURO 3 normidele vastavaid masinaid, kui tegelikult peaks kõik vastama EURO 6 normile.