Kirjanik küpsetas jalgpallijutustusse võrukeelseid lauseid

Murdekeelseid lauseid on väikeses suure kirjaga õhukeses (83 lk) raamatus sama vähe kui rosinaid saias ja need on ka umbes samamoodi magusad. Nende teksti sisse küpsetamisel paistab välja Keräneni filoloogiharidus. See ilmnes ka tänavu kevadel lugejate ette tulnud raamatus «Minu Karjala», kus ta tutvustab muu hulgas karjala keelt.