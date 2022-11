VIDEO ⟩ Kristiina Ehini uue kogu üks luuletusi kõlab laulus ja videos

Laulu «Inglisillal» sõnad on Kristiina Ehini äsja ilmunud luulekogust «Janu on kõikidel kaks». «Laulu tegelaste kohtumispaigaks on müütiline aegruum Ingli- ja Kuradisillal ning see räägib sügiskaamose ja kevadise õitsemisaja igavesest vaheldumisest, armastuse otsimisest ning hea ja kurja võitlusest inimhinges,» võttis luuletaja laulu lühidalt kokku.