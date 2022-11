Reedene rõõm ⟩ Jan Uuspõllule osutus film pääseteeks, mis aitas august välja

Jan Uuspõllul tänapäeval enam Tartusse suurt asja ei ole, kuid ta tunneb, et hingeline side on linnaga endiselt olemas.

Kuigi filmi sünnist möödus juba 15 aastat, on see kiiruga kirja pandud, põlve otsas vändatud ja minimaalse eelarvega film saanud hindamatu väärtusega osaks Eesti kultuuripärandist. Laupäeval toimub Tartus legendaarse filmi juubeli tähistamine ning järelpidu restoranis Kolm Tilli, kus on võimalik näitlejatega ka kohtuda ja muljetada.