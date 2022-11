Tartu võtab rekordlaenu, muidu poleks investeeringuteks sentigi

Tööjõukuludeks on kavandatud 15 miljonit eurot rohkem kui sel aastal. Kooli- ja lasteaiaõpetajate palgatõus on 24 protsenti, õpetajate abidel 16 protsenti. Viimane on ka haridusvaldkonna töötajate keskmine palgatõus, kultuurivaldkonnas on palgatõus 18 ja sotsiaalvaldkonnas 20 protsenti.