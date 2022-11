Kliinikum katsetab endoproteesimise järjekorra korrastamise küsitluslehti

Ortopeediakliiniku õed olid kaasatud samuti töölehe koostamisse, ühtlasi saavad nad protsessi käigus anda selle sobivusele tagasisidet. «Küsimustik tuleb n-ö valideerida, tagades, et kõikidele patsientidele esitatakse ühesugused küsimused. Samuti on oluline veenduda, et patsiendid saavad esitatud küsimustest ühtemoodi aru. Sel moel on tervisekassal võimalik projekti paremini planeerida,» rääkis kliiniku juht. Ta lisas, et küsimustiku sisse töötamine katseprojekti raames on sissejuhatuseks planeeritavale suuremale muutusele – 2023. aastal rakendub uus endoproteesimise raviteekond.