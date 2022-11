Nädalavahetusel toimub Tartus PrügiBingo

«Juhuvalimiga valitud prügikonteinerite sisud vaadatakse läbi pilguga, kas jäätmed on õigetes konteinerites. Tulemustest teavitame konteinerite omanikke ning vajadusel selgitame, kuhu milliseid jäätmeid tuleb panna,» selgitas linnamajanduse osakonna keskkonnateenistuse spetsialist Tiina Lille.

Vastavalt konteinerite vaatluse tulemustele edastatakse jäätmevaldajatele kas tunnustus- või märgukirjad. Projekti PrügiBinGO eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ning edendada jäätmete liigiti kogumist.

PrügiBinGO toimub juba kolmandat korda ning senised tulemused on näidanud, et 88 - 97% vaadeldud konteineritest sisaldas jäätmeid, mida oleks saanud liigiti koguda. Vaid 3 - 12% juhtudel oli olmejäätmete konteineris vaid need jäätmed, mida sorteerida ei saa.