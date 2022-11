Laupäeval mälestatakse holodomori ohvreid väljapanekuga näljaaja toidust

Nõukogude Liidu ja selle järglase Venemaa poolt Ukrainas sooritatud inimsuse vastaste kuritegudele tähelepanu juhtimiseks ning miljonite ohvrite mälestamiseks pakutakse laupäeval Ülikooli ja Lossi tänava nurgal näljaaja toite, mis on valmistatud näiteks puulehtedest, puukoorest, rohulibledest ja põhust.

Holodomori nimi tuleneb ukrainakeelsest väljendist «näljaga suretama». Ukraina, Eesti ja veel 13 maailma riiki on ametlikult kinnitanud, et peavad holodomorit genotsiidiks.

Mälestusaktsiooni ühe korraldaja Olena Solohubi sõnul annab väljapanek näljaaja toidust aimu, mida võis tähendada ellujäämine holodomori ajal. «Paraku on sellel väga otsene seos ka tänasega, mil miljonid ukrainlased püüavad jälle ellu jääda olles pidevalt Venemaa raketi- ja suurtükiväe rünnakute all, tihti ilma kütte, vee ja elektrita,» kirjeldas ta.

Väljapanek näljaaja toidust on avatud laupäeval, 26. novembril kell 13–15 Ülikooli ja Lossi tänava nurgal. See päev on Ukrainas ametlik holodomori ohvrite mälestuspäev.