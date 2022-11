OTSE ⟩ Spordigurud räägivad sõprusest ja spordist

Olümpiavõitja ja Eesti koolispordi liidu presidendi Gerd Kanteri arvates on tippspordi ja tippsportlaste suurim roll ühiskonnas eeskujuks olemine. «Tippsportlaste ülesanne on inspireerida ennekõike just noori, kuna liikumisharjumus ja spordiarmastus kujunevad välja noores eas,» sõnas ta.

«Me teame, et kaks kolmandikku täiskasvanutest ja pea 80 protsenti meie noortest ei liigu piisavalt. Just sportlikud ja füüsiliselt aktiivsed sõbrad on need, kelle toel ja abil mitteaktiivsed Eestimaa noored liikuma saada. Kui seda suudame, on ka ühiskond tulevikus tervem ja õnnelikum,» täpsustas Pärna.