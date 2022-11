Ülevaade revisjonikomisjonile näitab palgatõusukavatsust

Täna linnavolinike ees lahti rulluvast ülevaatest selgub näiteks, et Anne sauna klienditeenindajad saavad igal palgapäeval kontole juurde 400 eurot, aga linnavalitsuse plaani kohaselt oleks kõigil sauna töötajatel tuleval aastal palgatõus 12 protsenti. Nende klienditeenindajate koormus on 0,55 kohta, täiskoha tasu oleks 727 eurot. Tuleval aastal aga 815. Üsna samas suuruses on ka sauna kassapidaja, kojamehe ja remonditöölise tasu.