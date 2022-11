Katuseraha pudenes nokitsejale ning ka spordiseltsidele

Rahvasaadik Yoko Alenderi ettepanek oli eraldada 10 000 eurot Tartu Paranduskeldrile. MTÜ Paranduskelder eestvedaja Jiří Krejčí sõnas, et tegu on tegevustoetusega ning seega aitab toetus neil ruumide rendi eest tasuda. Küsimusele, kuidas tal õnnestus toetust küsida, vastas Krejčí, et ta sai vihje, et riigikogul on selline võimalus MTÜdele raha eraldada ning tasub küsida. Ta küsis ning saigi.