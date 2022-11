Pille Tsopp-Pagan:optimistina loodan perevägivalla kaotamist. Aga realistina?

Neil päevil saab 20 aastat Eesti esimese naiste varjupaiga loomisest. See on paik, mis on vägivalla eest põgenevate naiste ja laste jaoks turvaline uue elu algus. Tartus on viimase viie aasta jooksul toetatud ligikaudu 300 naist aastas, kellest enam kui pooltel on laps(ed). See on märkimisväärne arv inimesi, kes on saanud elult uue võimaluse tänu sellele, et oleme olemas olnud.