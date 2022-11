Vesinik on kestliku energeetika jaoks väga huvitav kütus, sest kui kasutame vesinikku, siis tekib lihtsalt vesi, ei teki süsihappegaasi ega muid saastavaid aineid. Seda saab suhteliselt lihtsalt toota ükskõik kus, kui on elektrienergiat ja vett. Nii et me ei ole sõltuvad riikidest, kus on fossiilkütuseid.