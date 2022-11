Betti Alveri luulepäevad leiavad aset kolmekümnendat korda

Seekordse sündmuse teema on «Oo, et sädemeid kiljuks mu hing…» ning etendatavates luulelavastustes interpreteeritakse Viiu Härmi ja Paul-Eerik Rummo loomingut.

Kahe päeva jooksul vaadatakse 21 lavastust. Noori luulesõpru ja nende juhendajaid on Jõgevale tulemas üle kahesaja. Enamasti on tegemist gümnasistidega, ent kaasa lööb ka 7.–9. klassi õpilasi. Luulepäevade etendused toimuvad kultuurikeskuses, osalejad majutatakse Piiri tänava koolimajja.

Luulepäevade «Tähetund» eestvedaja, Jõgeva kooliteatri Liblikapüüdja lavastaja Lianne Saage-Vahuri sõnul on Viiu Härm ja Paul-Eerik Rummo küll pikalt ühist teed käinud abikaasad, ent nende looming on stiililt üsnagi erinev.

Paul-Eerik Rummo viljeleb filosoofilist ja sõnamängulist mõtteluulet, Viiu Härm on õrn, naiselik ja nostalgiline romantik. «Päris keeruline on nende kahe tekste ühte lavastusse mahutada, aga paljud on seda siiski teha suutnud. Aga on ka neid, kes kasutavad ainult Härmi või ainult Rummo tekste,» ütles Lianne Saage-Vahur.