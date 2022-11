Tartu ootab ettepanekuid kultuuri, spordi, noorsootöö ja huvihariduse aunimetuste andmiseks

Kultuurivaldkonna abilinnapea Lemmit Kaplinski sõnas, et Tartus on kõige silmapaistvamaid kultuurikorraldajaid, sportlasi ja noorsootöötajaid tunnustatud üle kahekümne aasta. «Selle aja jooksul on muutunud linn, on muutunud maailm meie ümber, kuid muutumatuks on jäänud tartlaste ettevõtlikkus, loovus ja sihikindel pühendumus. Kutsun kõiki kaaslinlasi esitama aasta aunimetuste kandidaate, kelle tegevus on just teid puudutanud ja innustanud. Ühiselt saame leida üles need sädeisikud, kes väärivad kõige enam tunnustust,» ütles Lemmit Kaplinski.