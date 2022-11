Tartu ülikool kutsub mikrokraadi tegema

Kevadsemestril pakub Tartu ülikool 19 mikrokraadiprogrammi ettevõtluse, majanduse, turunduse, infotehnoloogia, hariduse, õiguse ja ühiskonnateaduste valdkonnast. Sealjuures 16 programmi toimub esimest korda ja kolme on menukalt pakutud ka varem. Enamik programmidest jätkub järgmise õppeaasta sügissemestril. Lisaks saab registreeruda juba detsembris algavasse mikrokraadiprogrammi «Hägusate andmete analüüs majanduses ja ärijuhtimises».

Tartu ülikooli õppeprorektor Aune Valk on kindel, et mikrokraadiprogrammid on suure potentsiaaliga uus õpivorm, sest muutuv tööturg ja uued töötamise viisid nõuavad pidevalt teadmiste ja oskuste arendamist ning mikrokraadiprogrammid võimaldavad õppida kiiremas tempos ja paindlikumalt.