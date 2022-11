Vahur Kollom: katuseraha kui altkäemaks valijatele

Riigieelarve menetlemisel saavad saadikud teha sellesse ettepanekuid, millest üldjuhul sõidab aga koalitsioon oma teerulliga kärmelt üle. Mingis mõttes on katuseraha opositsioonierakondadele nagu õlekõrs riigieelarve menetlemisel lõpuks ka sisuliselt kaasa rääkida. See on paljudele pakkumine, millest ei saa keelduda. Teatud küsimused saaks ometi lahendatud ka suurema kaasamisega riigieelarve menetlemisse.

Saadiku jaoks on tegu ahvatleva pakkumisega, sest on päriselt võimalus eelarverahaga mõnda abi vajavat asutust toetada, isegi kui see on loomult ebamoraalne. Kui vastav toetus suunatakse oma valimisringkonda ja/või kaudselt endaga seotud juriidilistele isikutele, on ju tegemist kõige pesuehtsama häälte ostmisega. Katuseraha on sisuliselt altkäemaks, millega tekitatakse tänuvõlga ja mõjutatakse inimesi enda või oma erakonna poolt hääletama. Kui arvestada riigikogu liikme tasu suurust, suudaksid nad meelepäraseid vabaühendusi toetada ka oma palgast.