Liisa Salekešina: kurja koera pikk vari

õltsamaa koerarünnaku ja Tallinnas surmaga lõppenud koeraintsidendi valguses on tekkinud palju mõtteainet suurte koerte pidamisest. Avalik arutelu sobivate karistusmeetmete, riiklike regulatsioonide ja vastutuse üle on kindlasti hea. Need juhtumid on suurepärased näited, kui puudulik on meie arusaam koerte pidamisest ning loomakasvatusega seotud ettekirjutustest-normidest.