Balletilavastuses imelisest jõuluööst etendab tähtsat osa ratastool

Liikumisvõimetu inimese sellel ratastega abivahendil on väga väärikas ajalugu. «Enne minu esimest lavastust oli see olulises rollis Evald Hermaküla lavastuses «Tuhkatriinumäng», lisaks on seda kasutatud mitmes teises lavastustes ning nüüd jõuab see taas «Pähklipurejasse»,» lisas Vanemuise balletijuht, lavastaja ja koreograaf Mare Tommingas.