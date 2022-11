PÖFFI FILM ⟩ Ekraanil käib märul, mis tuleb tuttav ette

Ometi on ka selle halvastimineku juures teatav ilu. Kujutage ette mägedest raamitud järve, mille peegelsiledal veel liuglevad paadid järve keskel asuval pagoodil keelpilli sõrmitseva muusiku poole. Virtuoosset pillimängu nautivad kuulajad ei tea, aga vaataja teab, et neid sulneid helisid esitav muusik on tähtsa mehe poeg ja jälk värdjas.

Jälk värdjas ei tea, aga vaataja teab, et filmi alguses rekka rooli keeranud isal on militaarne taust. See tähendab, et sada meetrit salaja vee all kontserdipaigani ujuda, delfiinina veest välja hüpates ihukaitsjaid ootamatult tabada ja paadiga põgenema hakanud tähtsa mehe poeg kroolides kinni püüda on meie kangelasele paras soojenduseks.