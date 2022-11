Üksik toonekurg jäi lõunamaale lendamisega hiljaks

Ihastes kure tegemisi jälginud kohalik sõnas, et on abi palunud päästeametilt ja kekkonnaametilt. Ta selgitas, et kohalikud on leidnud inimese, kes oleks nõus linnu enda juurde võtma, et ta saaks seal talve mööda saata. «Aga kurge ei kutsu ju posti otsast alla, oleks päästjate abi vaja,» sõnas kohalik. Päästest seda abi aga ei pakutud.