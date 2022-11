Tammeka põhikaitsja lahkub klubist

«Hooaeg oli huvitav. Oli palju häid aegu ja ka mõni halvem periood. Meeskonna potensiaali arvestades jäid võib-olla mõned mängud realiseerimata, kuid kui vaadata eelmist Tammeka hooaega, siis tegime selge edasimineku. Individuaalse poole pealt jäin oma mänguga kindlasti rahule, arvestades, et olin värskelt meeskonnaga liitunud. Arvan, et saime lõpuks meeskonnana hästi hakkama, suutsime hooaja vältel hoida suurepärast sisekliimat ja mängida sellist jalgpalli mida ise nautisime. Oli töine ja tore aasta. Tänan kõiki, et kiirelt omaks võtsite, oli nauding teiega koos mängida ja areneda» vahendas Tammeka Juhkami sõnu oma Facebooki kontol.