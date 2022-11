Tartu Postimeest saab nüüd veebis ja nutirakenduses eraldi tellida

«Tahame olla klientide jaoks võimalikult paindlikud ja lähedal. Pakume nendele lugejatele, keda peamiselt huvitab oma kodukohas toimuv, maakondlike väljaannete digilehe tellimise võimalust. Selleks oleme loonud igale maakonna ajalehele eraldi digipaketi, mille hind on võrreldes Postimehe digitellimusega soodsam,» selgitas Postimees Grupi kliendihalduse ärijuht Enel Riisenberg.

Tartu Postimehe digipaketi hind on 7,99 eurot kuus. Kõikidele uutele tellijatele kehtib 14-päevane prooviperiood, mil hind on 1,99 eurot. Tartu Postimehe digipakett on mõeldud tellijale personaalseks kasutamiseks kõikides oma seadmetes ja selle saab tellida siit.