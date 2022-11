Tartu jõulukuusk tuuakse kohale Rõsna küla Allikvee kinnistult, kus see on suureks sirgudes hoonetele liiga lähedale kasvanud. Kuusk on kasvukohal 23 meetri kõrgune. Kui alumine umbes viiemeetrine laasitud osa eemaldada, jääb kuuse kõrguseks 17-18 meetrit.