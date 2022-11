Ballettmuinasjutt imelisest jõuluööst tuleb Vanemuises taas vaatajate ette

Seekord on ta kasutanud esimesele lavastusele valitud originaallibretot. Lisandunud on uusi suhteliine, teistsugune kujundus ja fantaasiarikkad kostüümid.

Lavastaja ja koreograafi sõnul on kesksel kohal noore inimese maailmataju, fantaasia, filosoofia ja neist lähtuvad suhted läbi ühe lapse silmade läbi.

«Peategelase südamevalu ja empaatia oma kujutletavate tegelaste suhtes on päris, sügav ja puudutav,» lisas Tommingas. «Tšaikovski ballettmuinasjutt võiks ammenduda ka ainult esimese vaatusega, kus me näeme lõbusat jõuluõhtut erinevate tantsude ja stseenidega jõulukuuse ümber. Eriliseks teeb selle jõuluõhtu üks külaline – nukumeister Drosselmeyer.»

Nukumeister on lisaks paljudele kingitustele meisterdanud tinasõdurikujulise pähklipurustajast nuku, kelle välimus pigem peletab lapsi. «Ainuke, kelle süda nuku vastu külmaks ei jää, on peretütar Maria. Stseenis, kus Maria võtab katkise nuku oma embusesse, ongi loo kõige olulisem koht, mis on just jõulude ajal erilise tähendusega, kujutades hoolivust, sallivust ja armastust lähedaste suhtes,» kirjeldas Tommingas.

Võrreldes tema esimese «Pähklipurejaga» on praegu lavale jõudvas loos mitmeid kattuvusi, aga ka täiendusi. Esimesest on võetud näiteks kahe tantsunumbri koreograafia.

«Kuulsat «Hiina tantsu» on Elena Poznjak-Kõlar Vanemuise tantsu- ja balletikooli õpilastele viimased 28 aastat korduvalt õpetanud,» tutvustas Tommingas. «Meie maalisaalis samuti 28 aastat tagasi valminud teetassid on siiani säilinud – neidsamu tasse hoiavad käes meie uued väikesed tantsijad.»

Lavastuses rekvisiidina kasutusel ratastoolil on Vanemuises väga väärikas ajalugu. «Enne minu esimest lavastust oli see ratastool olulises rollis Evald Hermaküla lavastuses «Tuhkatriinumäng», lisaks on seda kasutatud mitmetes teistes lavastustes ning nüüd jõuab see taas «Pähklipurejasse»,» lisas lavastaja ja koreograaf.

Koos balletisolistide Caroline Maquignoni ja Colby Samuel Louis Cattoniga on laval ratastool, mis on Vanemuises olnud rekvisiidina kasutusel aastast 1969. Foto: Rünno Lahesoo / Vanemuine

Mare Tommingas on ka lavastuse libretist ja kostüümikunstnik. Muusikajuht ja dirigent on Martin Sildos, mõnel etendusel on dirigendipuldis ka Taavi Kull või Aleksandr Bražnik. Kunstnikutöös toetab lavastajat Kristjan Suits. Videokunstnik on Taavi Varm ja valguskunstnik Margus Vaigur.

Tantsivad Colby Samuel Louis Catton ja Caroline Maquignon. Foto: Rünno Lahesoo / Vanemuine

Tantsivad Caroline Maquignon, Olivia Lenssens, Colby Samuel Louis Catton, Yuta Irikura, Alain Divoux, Alexander Germain Drew, Sayaka Nagahiro, Georgia Toni Hyrkäs, Mirell Sork, Yukiko Yanagi, Emily Ward, Gus Upchurch, Willem Houck, Bradley Howell, Alexandra Heidi Foyen, Raminta Rudžionyte-Jordan jt.