Keskerakonna Tartu piirkonna eelmine esimees Aadu Must ja praegune esimees Jaan Toots erakonna Tartu piirkonna aastakonverentsil mullu suvel. Kohalike valimistel mahtus kandideerimisnimekirja neist vaid üks, kas nüüd jälle mõlemad?

Viimastel kohalikel valimistel üldse kandideerimisest loobunud Aadu Must on kevadistel riigikogu valimisel taas Keskerakonna eest väljas ja kandideerib Tartus. Seda kinnitas Must ise ja kinnitas ka erakonna esimees Jüri Ratas.