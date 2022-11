Mihkel Mutt andis mõ­ne nädala eest suhtlusmeedias teada, et valminud on tema kahe artiklikogumiku «Õhtumaa Eesti» järg. «Kuna eestlased on endiselt lugejarahvas, kes armastab üle kõige vaimuvalgust, siis otsustasin tiraažiga riskeerida: kauplustesse paisatakse kogunisti 99 eksemplari! Näis, kas saan kaubast lahti ...» lisas ta. Eneseirooniline ja enamasti muidu muhe oli ta ka esitlusel Tasku Rahva Raamatus.