PÖFFI FILM ⟩ Katse muuta inimloomust

Friedrichshofi kommuunis läks pidu käima aastal 1972, kui kunstnik Otto Mühl selle asutas ja ennast Kuningaks nimetas. Filmi «Servus, paps, näeme põrgus!» vaatajad on need veidi hiljaks jäänud peokülalised, kes millestki aru ei saa. Avastseeni vaadates on kogu aeg õhus ootus, et no nüüd kohe tulevad sanitarid.