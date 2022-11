Siiri Laidla: pöördvõrdelisuse reegel kehtib

Vahel leian end mõtisklemast, et mõned asjad on küll pea peale pöördunud. On see halb või hea – ei tea. Kas või see oktoobris alanud kaubanduse jõulukampaania. Paljudele ilmselt sobib, et kuld-kard ja kingid nii varakult letti laotakse, olgu siis. Ju on pimedat novembrit muidu raske taluda. Mulle see salapärane kaamoseaeg meeldib. Olen üksinduse ja vaikusega harjunud.