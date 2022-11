Küünlaid Riho Sibula mälestuseks pandi pronksist kuju juurde ka täna

«Tellija tahtis figuuri, mis kujutaks istuvat muusikut, kellel oleks jalgade vahel kitarrikohver, ja et kohvril oleksid kõik muusikapäevade logod,» ütles skulptor aprilli lõpus 2009. «Selleks, et anda mingit pidet näo tegemisel, pakkusid nad, et kuju võiks meenutada veidi noort Riho Sibulat. Aga ta ei ole kordagi poseerinud modelleerimisel, nii et see ei ole Riho Sibul.»