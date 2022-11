Linnavalitsus pole lumekoristusettevõtte tööga rahul

Linnavolinik Silver Kuusik heidab ette, et Tartu linnas ei ole lumekoristus oodatud tasemel. «Kui vaadata teehooldusnõudeid ja hankes esitatud nõudeid, siis on selge, et neid on eiratud,» sõnas ta. Kuusik tõstis esile tiheda liiklusega kohad, nagu Ihaste sild ja Turu tänav, mis olid täna hommikul hooldamata.