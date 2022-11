Tartu jõulukuusk jõuab homme Raekoja platsile

«Oleme väga rõõmsad, et saame Tartu linnale sellise kingituse teha ja saadame koos jõulupuuga tartlastele kaasa palju häid sõnu ja soove,» ütles Setomaa ülemsootska Anzelika Gomozova. «Ühtlasi tahame selle kingitusega teada anda, et just Rõsna küla on see koht, kus 5. augustil 2023 toimub juubelihõnguline Seto kuningriigipäev ja valitakse juba 30. korda Setomaa ülemsootska.»