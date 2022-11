Elva valla jõulukuusk jõuab täna keskväljakule

Praeguses asukohas jääb see kuusk ette tänavapuhastus- ja lumetõrjetöödel ning võra tõstmise või okste kärpimise järel oleks puu ikkagi liiga suur.

Ka vahetu naaber, kes puu aastaid tagasi haljasribale istutas, on nõus, et puu ei mahu enam hästi tänava äärde ära ning kasvab ühtlasi tema kinnistule. Seetõttu pakuti puu Elva valla jõulupuuks, mis pühade ajal kaunistaks Elva keskväljakut. Puu on 45-aastane ning 11 meetri kõrgune.